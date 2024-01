Fano, doppio incendio: soccorsa un’anziana. Sul posto i Vigili del Fuoco

FANO – Doppio incendio nel pomeriggio del 28 gennaio a Fano dove i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono stati costretti agli straordinari. Il primo allarme è arrivato intorno alle 15 ed ha riguardato l’abitazione di un’anziana residente nel quartiere di San Lazzaro.



A preoccupare i pompieri non sono state le fiamme, domate velocemente, ma le esalazioni respirate dalla donna per la quale si è reso necessario il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino dove è stata tenuta in osservazione.



Il secondo intervento intorno alle 17 nel centro storico: in questo caso le fiamme si sarebbero sprigionate in uno scantinato sito in via Tomani. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato le lingue di fuoco. Necessarie alcune ore per spegnere il rogo che sarebbe partito da alcuni stracci. Da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.