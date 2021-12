Fano, doppio grande appuntamento con la musica Gospel internazionale

FANO – Doppio grande appuntamento con la musica Gospel al Teatro La Fortuna di Fano. Un’importante occasione per immergersi ancor più nell‘atmosfera natalizia ed assaporare artisti di caratura internazionale che da quasi 15 anni rappresentano il gotha della musica Gospel mondiale.

Il primo appuntamento si svolgerà mercoledì 22 dicembre alle ore 21,15. Direttamente da Washington D.C., diretto da Nate Brown, torna il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, 5 cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness” e due fenomenali musicisti. “Nate Brown & Wilderness” è uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America; vincitori di molti premi come: il primo posto nel 2008 al Pathmark gospel choir Competition, il primo posto sempre nel 2008 al Kings Dominion Gospel Competition, il primo posto nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto al Kellogg’s Gospel.

Il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 23 dicembre (ore 21,15) e vedrà in scena ‘Danton Whitley & The Mosaic Sound‘. Danton Derelle Whitley, nato ad Aberdeen, Maryland, è spesso considerato il pioniere della sua arte. Fin dalla più giovane età, la sua musica è sempre stata una grande dote. Ottenuto, nel 2010, il diploma artistico in Canto (voce classica) alla Morgan State University, e avendo un padre Pastore presso l’Organizzazione Church Of God In Christ (COGIC), Danton è diventato ben presto un direttore del coro fuori dal comune, che interpreta sapientemente e con passione i messaggi di Dio.