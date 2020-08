FANO – Doppio blitz dei ladri nella notte a cavallo tra il 22 e 23 agosto. A finire nelle mire dei balordi il supermercato Sigma di via Morganti e la pizzeria ‘Giropizza’ sita all’altezza del Ponte Storto.



Viste le tempistiche, le modalità e le distanze dei due esercizi commerciali (poche centinaia di metri), è più che un’ipotesi che dietro ci sia la medesima mano. Il bottino ha fruttato ai ladri circa 500 euro nel primo caso e 150 euro nel furto alla pizzeria.



Sul posto, allertati dal sistema antifurto, sono intervenuti gli agenti del Commissariato fanese ma dei balordi non vi era già più traccia. Le autorità hanno ricostruito però l’accaduto: i ladri, presumibilmente due, avrebbero prima cercato di introdursi da una porta laterale senza però riuscirci; a quel punto avrebbero concentrato i loro sforzi su quella principale, riuscendo nei loro intenti. Una volta dentro, si sarebbero diretti alle casse, svuotandone il contenuto e dileguandosi con i contanti. Dinamica fotocopia per quello che riguarda il colpo avvenuto in pizzeria. Su entrambi i colpi indaga la Polizia.