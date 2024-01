Fano, doppio arresto per maltrattamenti in famiglia: in manette un 50enne ed un 43enne

FANO – Doppio arresto per maltrattamenti in famiglia. Dopo il 38enne per cui nei giorni scorsi è scattato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, proseguono, da parte della Stazione Carabinieri di Fano, le attività riguardanti il contrasto ai reati rientranti nel “Codice Rosso”.

Nei giorni scorsi i militari hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un 50enne (resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati nel 2018, per i quali è stato condannato ad una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione), e di un 43enne (resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati avvenuti fra il 2016 ed il 2019, per i quali è stato condannato alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione). Entrambi sono stati condotti presso il Carcere di Villa Fastiggi.