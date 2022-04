Fano, doppio arresto: sorpresi a vendere 25 gr di cocaina

FANO – Doppio arresto a Fano per compravendita di cocaina. È successo nella giornata del 29 aprile durante le consuete attività di controllo condotte dalla Polizia di Stato sul territorio. A finire in manette due stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia.



Nello specifico, nel pomeriggio di ieri l’attività di indagine svolta dagli investigatori ha permesso di osservare uno dei due uscire dal luogo di lavoro ed incontrarsi, sulla pubblica via, con un altro soggetto sopraggiunto a bordo della sua auto.



Subito dopo aver osservato un veloce passamano tra i due, il personale di Polizia è intervenuto sorprendendo i due uomini con un pacchetto sospetto. Il primo, quello uscito dalla ditta, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina del peso complessivo di 25 grammi circa e di un bilancino di precisione mentre addosso al secondo è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 750 euro appena consegnatagli, probabile corrispettivo della droga ceduta.



I due sono stati arrestati per la flagrante violazione del testo unico sugli stupefacenti, il primo per la detenzione ai fini di spaccio di tali sostanze e il secondo per lo spaccio delle medesime. Nella mattinata odierna, al termine del rito direttissimo, sono stati convalidati gli arresti e i due sono stati condannati alla pena di 8 mesi di reclusione ed alla multa di euro 1.800 euro. Per uno dei due la pena non sarà sospesa in quanto lo stesso è risultato attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.