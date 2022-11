FANO – Dopo la rissa da far west consumatasi negli ultimi giorni arrivano i primi giri di vite da parte delle autorità. È stata infatti disposta la chiusura per 7 giorni del locale Caffè dello Sport situato in Via Nolfi, a cui è stata sospesa la prevista autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.



Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Pesaro e Urbino Raffaele Clemente, a seguito dei controlli che le Forze dell’Ordine, in maniera coordinata, hanno effettuato in relazione alla terribile rissa che si è consumata lo scorso 13 novembre e che ha coinvolto diverse persone, tutte identificate.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati effettuati più di 20 controlli dalla Polizia Locale di Fano, correlati anche alle segnalazioni arrivate nel Comando e dopo gli incontri che la giunta ha avuto con i residenti, provati da episodi che stavano contestualmente degenerando.

Alcune verifiche sono state portate avanti in collaborazione con la Gdf, altre con il commissariato di Fano mentre l’ultima di sabato 12 novembre in accordo con l’Asur. L’intervento della Questura ha permesso di attribuire l’incisività necessaria sull’ordine pubblico per cui l’amministrazione della città non ha gli strumenti giuridici e le competenze per intervenire in maniera adeguata e incisiva.

«Dopo un’attenta attività di indagine, è scattata la chiusura del locale per 7 giorni – chiosa il sindaco Seri -. Una decisione che è stata presa in relazione alle verifiche e ai controlli che sono stati messi in atto. Vogliamo che la nostra città continui ad essere sicura, tanto che si interverrà con rigore nei confronti di tutti quei contesti che possono minare e arrecare pericolo alla comunità».