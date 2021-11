FANO – Tanto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza seria per la donna al volante di una Alfa 145 che, nel pomeriggio del 25 novembre, è andata in fiamme mentre era in transito. È successo nel tratto della superstrada tra Lucrezia di Cartoceto e Bellocchi, in direzione Fano.



Erano circa le 13 quando la guidatrice ha notato il fumo scaturire dal suo motore: appena il tempo di accostare nei pressi di una rampa di accelerazione in uscita dall’area di servizio che le fiamme hanno iniziato a divampare ed avvolgere la parte anteriore della sua auto alimentata a benzina.



La donna ha fatto in tempo ad uscire ed attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che hanno spento le fiamme. Nonostante la perentoria operazione, la vettura è risultata in pratica oramai da rottamare.