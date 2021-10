FANO – Si è dimesso il consigliere comunale Matteo Giuliani: l’esponente locale del M5S ha presentato le proprie dimissioni nella mattinata del 9 ottobre.

La scelta di Giuliani è stata così commentata dagli esponenti locali pentastellati: «La sua decisione è maturata in piena autonomia e libertà, e il nostro gruppo non può che prenderne atto, ringraziando Matteo per aver rappresentato egregiamente il Movimento 5 Stelle di Fano nell’ultimo anno e per il lavoro svolto al servizio dei cittadini, che hanno potuto apprezzarne la preparazione e la disponibilità».

Il posto lasciato vacante verrà preso da Giovanni Fontana, tra i veterani del Movimento fanese e già consigliere comunale dal 2016 al 2019. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dal M5S: «La sua esperienza e la sua spiccata sensibilità, per esempio rispetto ai temi ambientali e alla promozione dello sport, ci consentiranno di mantenere alta la qualità del nostro impegno istituzionale nell’interesse di Fano e del suo territorio, rinnovando l’entusiasmo della nostra attività politica. A Giovanni vanno ovviamente i nostri migliori auguri di buon lavoro e un caloroso “bentornato”».