FANO – Dieci anni di attività Antifascista racchiusi in 25 immagini. Dal 15 al 21 ottobre la Mediateca Montanari ospiterà, nello spazio espositivo, una mostra che raccoglie i manifesti prodotti dall’ANPI Fano nei suoi dieci anni di attività. 25 manifesti, molti d’autore, che ripercorrono non solo eventi e iniziative ma restituiscono uno spaccato della città di Fano nell’ultimo decennio. Un’occasione preziosa quindi per ripercorrere questo lungo viaggio iniziato nel 2011 dall’associazione locale.

«Un impegno grande quello messo in campo in questi dieci anni di attività dalla Sezione ANPI Leda Antinori, al fine di far vivere i valori della Costituzione e della Resistenza non solo il 25 Aprile ma ogni giorno – sottolinea il Prof. Paolo Pagnoni, Presidente provinciale ANPI – La mostra, che prossimamente sarà ospitata anche da alcuni istituti scolastici di secondo grado, restituisce il protagonismo culturale e civile interpretato dall’ANPI nella città di Fano».

«Un grazie alle donne e agli uomini dell’ANPI per l’impegno e la passione profusi in questi dieci anni per rendere viva, ogni giorno, questa memoria collettiva – aggiunge Samuele Mascarin, Assessore alle Biblioteche e alla Memoria – Un grazie anche agli artisti che con la loro sensibilità e il loro segno grafico non solo hanno dato forma a questa memoria viva, ma ne hanno consentito la connessione sentimentale con la nostra comunità, rigenerando e rinnovando lo spirito di quel patto civile e democratico che ha visto risorgere l’Italia il 25 aprile 1945».