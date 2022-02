Fano, denunciato per ricettazione. Ecco come recuperare gli oggetti rubati o smarriti

FANO – Denunciato un residente fanese per il reato di ricettazione: avrebbe cercato di rivendere tre biciclette non sue. L’uomo è finito nei guai a seguito dei capillari e costanti controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Fano che si adoperano per mettere in scasso i ladri che spesso colpiscono in maniera indisturbata.



Al riguardo non si conoscono ancora i legittimi possessori delle tre bici di cui sopra. Proprio al fine di individuare i proprietari di oggetti rubati o smarriti, rinvenuti dai Carabinieri, l’Arma si avvale di una banca dati inserita del proprio sito istituzionale dove tutti i cittadini possono accedere attraverso il seguente percorso: www.carabinieri.it – in vostro aiuto – servizi – banche dati – oggetti rinvenuti.



I cittadini che ritengono di aver individuato nella banca dati i propri oggetti possono rivolgersi al Comando, indicato nel link di riferimento, esibendo la denuncia di furto o smarrimento per la restituzione. Anche nel caso del rinvenimento di Fano i cittadini che hanno subito un furto di biciclette possono eseguire la verifica attraverso il percorso sopra indicato. Uno strumento importante per potersi riappropriare di quando indebitamente sottratto.