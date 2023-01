Fano, denunciato un 50enne per ricettazione di 8 biciclette dal valore di 4mila euro

Le bici rubate venivano messe su un noto portale social per la successiva vendita. I furti sono avvenuti per lo più in centro storico

FANO – I carabinieri della Stazione di Fano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pesaro un 50enne del posto per il reato di ricettazione di 8 biciclette, rinvenute nella sua disponibilità e ritenute essere state rubate; sono in corso gli accertamenti volti all’identificazione dei proprietari. A seguito di numerose denunce di furto di biciclette sporte da cittadini fanesi presso la locale Stazione Carabinieri, i militari hanno accertato che alcune di queste bici rubate venivano messe su un noto portale social per la successiva vendita.

I furti sono avvenuti per lo più in centro storico, presso le numerose rastrelliere dove erano presenti, ma anche fuori dalle abitazioni dei proprietari e in una occasione nei pressi di una scuola, ai danni di un giovane che, come molti ragazzi fanesi, aveva utilizzato il velocipede per raggiungere il plesso scolastico. Accertata l’identità del venditore, i militari hanno eseguito alcuni servizi di osservazione, notando che il 50enne rientrava spesso presso la propria abitazione con biciclette sempre diverse.

Durante uno di questi servizi l’uomo è stato anche seguito dai carabinieri, che lo hanno notato aggirarsi tra le strade del centro storico e soffermarsi a guardare le rastrelliere e le biciclette in esse parcheggiate. Nell’occasione l’uomo non ha asportato alcuna bici, da qui la decisione di eseguire subito un controllo presso la sua abitazione. Qui i militari hanno rinvenuto 8 biciclette di diverse marche ritenute del valore di circa 4mila euro.