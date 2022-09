Lo spettacolo, letteralmente mozzafiato, è stato immortalato sul lungomare di Sassonia all’alba da Roberto Moratti: «Ecco uno dei motivi per cui tutti adoriamo vivere in una città di mare»

FANO – Un piccolo branco di delfini che salta fuori dall’acqua mentre caccia qualche preda. È lo spettacolo letteralmente mozzafiato immortalato sul lungomare di Sassonia all’alba da Roberto Moratti. Le immagini (A questo LINK il VIDEO) mostrano gli splendidi cetacei intenti a tuffi ed evoluzioni mentre cacciano alcuni pesci.

«In mezzo a tante lamentele ecco uno dei motivi per cui tutti adoriamo vivere in una città di mare – ha scritto a correlazione delle immagini Moratti – La mattina ci si può immaginare di svegliarsi in molti modi ma mai con un posto in prima fila su un branco di delfini che fanno colazione!».

Il clip, condiviso su facebook, è divenuto ben presto virale, sia per la bellezza del momento, sia per la qualità delle immagini che hanno permesso a molti utenti di godere dello splendido spettacolo offerto dalla natura.