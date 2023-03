Fano, degrado ai giardinetti di via del Perugino di Sassonia. Lega: «Frazioni abbandonate»

FANO – Degrado ed incuria ai Giardinetti di via del Perugino. La zona sarebbe divenuta terra di conquista per balordi. Da tempo i cittadini lamentano la scorsa considerazione che hanno le aree situate fuori dal centro cittadino che spesso vengono lasciate a loro stesse.

Le segnalazioni sono arrivate alle orecchie di Alessandro Brandoni, Segretario Lega Fano che ha voluto chiedere pubblicamente l’intervento dell’amministrazione:



«Raccogliamo l’appello dei residenti che da anni inascoltati denunciano la situazione in cui versa il giardino di via del Perugino, che giorno e notte è porto franco per tutti, dai giovani che di prima mattina si ritrovano per dubbie attività pre-scolastiche, ai balordi che durante il giorno e poi la notte trovano ospitalità in questo angolo abbandonato di Fano per i loro traffici e per il loro diletto. Eppure a questo giardino pubblico, l’unico del quartiere Sassonia se si esclude il lungomare, e ai residenti che vivono attorno basterebbe poco: la cura del prato, un selciato pedonale per collegare via del Perugino a via Barocci, una maggiore illuminazione, qualche gioco per i bambini, insomma, tutto quello che consentirebbe una tranquilla frequentazione per gli abitanti del quartiere che potendo viverlo allontanerebbero i balordi che ora ci si radunano. Chiedono troppo ad un amministrazione che pensa solo ai salottini del centro con una pioggia di milioni di euro e si scorda quello che c’è attorno al centro?».