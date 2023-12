Fano, «dateci i soldi o vi picchiamo»: denunciati per rapina tre 20enni

Arresto convalidato per i tre ventenni che sono stati rimessi in libertà

FANO – «Dateci i soldi o vi picchiamo». Questo in sintesi l’eloquente messaggio rivolto da tre 20enni a dei minori che si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria fanese. La tentata rapina si è consumata intorno alle 1 e 30 della notte a cavallo tra venerdì e sabato.



La richiesta sembrava a tutti gli effetti una tassa: i tre 16enni avrebbero dovuto versare soldi per essere lasciati in pace.

I minorenni però hanno deciso di non sottostare al sopruso e se ne sono andati a gambe levate.



Una volta a casa hanno riferito quanto accaduto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri: questi ultimi si sono messi subito sulle loro tracce e poco dopo li hanno individuati ed arrestati con l’accusa di rapina aggravata, reato che è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Nel pomeriggio della giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida: arresto convalidato per i tre ventenni che sono stati rimessi in libertà.