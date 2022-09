FANO – Da 30 anni in vacanza a Pontesasso. Rosario Novena si è innamorato di Fano talmente tanto che ha deciso di acquistare nella località balneare una casa. Pittore e artista, l’uomo ha deciso di celebrare questo sodalizio donando due sue opere all’amministrazione comunale.

«Un gesto davvero pieno di affetto – chiosa Seri -. Quando vedi Fano è amore a prima vista. Ne è testimonianza Rosario Novena che da 30 anni sceglie Fano per le sue vacanze. Nel suo amore per la città si evince come la nostra familiarità e la nostra ospitalità siano valori importanti e davvero unici. Ringrazio Rosario per questo suo affetto che ci ha voluto manifestare con questi due doni».

«Ho amato Fano e la continuo ad amare – spiega Rosario Novena –. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e che mi hanno accolto. La serenità, il mare e il buon mangiare sono ingredienti che mi hanno spinto ad acquistare una casa a Pontesasso dove trascorro il periodo che da maggio va a settembre di ogni anno. Ho voluto omaggiare il sindaco e l’amministrazione perché si deve essere grati ai luoghi e alle persone che ti fanno stare bene».