Protocollata in Comune una petizione popolare con 144 firme. Il 31enne si tolse la vita nell’agosto del 2010: troppo grande il dolore per la scomparsa della sua amata figlioletta a causa di un terribile male

FANO – Una curva dello stadio Mancini intitolata a Federico “Bronco” Santini. È questo l’obiettivo della petizione presentata dai 3 gruppi organizzati, “Club Forza Alma”, “Panthers” ed “Ultras” all’ufficio Toponomastica del Comune di Fano per rendere omaggio al ricordo di Federico Santini, per tutti “Bronco”, grande tifoso dell’Alma ed assiduo frequentatore della curva.



Federico “Bronco” Santini

Il 31enne si tolse la vita nell’agosto del 2010: troppo grande il dolore per la scomparsa della sua amata figlioletta a causa di un terribile male. Ora, a distanza di quasi 12 anni, il suo ricordo riecheggia ancora nei cuori dei tanti tifosi che con lui hanno condiviso gioie e dolori, tanto da spingerli a raccogliere una petizione per dedicargli una parte di uno di quei luoghi che più amava.

«Su iniziativa di Francesco Panaroni, condivisa in primo luogo con i genitori di Federico, Elmo Santini ed Anna Pia Caverni, il Club Forza Alma è lieto di comunicare che oggi è stata protocollata in Comune una petizione popolare con 144 firme, per chiedere all’ufficio toponomastica del comune di Fano di intitolare la curva dello stadio Mancini a Federico Santini, intitolandola “curva Bronco”, in accordo con gli altri gruppi organizzati Panthers ed Ultras».

E concludono: «L’intitolazione di un edificio pubblico o di parte di esso ad una persona rilevante per la comunità cittadina, può rappresentare per la città di Fano, un atto dl sensibilità e di vicinanza ad una famiglia che tanto ha sofferto; sempre a testa alta e con dignità».