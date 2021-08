FANO – Arriva anche a Fano la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio dal titolo “Cuore Mediterraneo”. Dopo le tappe a La Spezia, Isola d’Elba, Nettuno, Vico Equense, Sapri, Monopoli ora è il turno della Città della Fortuna. L’obiettivo è semplice ma quanto mai importante: ricordare anche in questo periodo più spensierato dell’estate, l’importanza di una cultura dedita al corretto riciclaggio e all’uso di quei materiali che potenzialmente possono essere eterni, quale l’acciaio appunto.

«Anche in vacanza è importante separare correttamente i contenitori in acciaio: una volta avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari ferroviari o arredi urbani – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA – Grazie a iniziative come questa desideriamo migliorare ancora gli ottimi risultati raggiunti dal nostro Paese nella raccolta degli imballaggi in acciaio, informando e sensibilizzando i cittadini. L’acciaio è infatti un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in discarica».

(A questo link il video di Cuore Mediterraneo)



A Fano, RICREA ha incontrato i bagnanti ma non solo per conoscere le loro abitudini in merito. L’iniziativa è stata anche una preziosa occasione per fare il punto sulla situazione della Città della Fortuna che è stata ben fotografata dal Presidente di ASET SpA, la società che gestisce i Servizi di Igiene Ambientale, Paolo Reginelli: «A Fano il dato di raccolta differenziata di imballaggi metallici è molto positivo, pari a 5 kg per abitante. Su tutti i Comuni serviti, nel 2020 ASET ha raccolto complessivamente 596 tonnellate di imballaggi metallici con un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. Siamo orgogliosi della sensibilità dei cittadini, da sempre attenti ai problemi ambientali. Attuiamo differenti modalità di raccolta, da quella stradale alle mini isole ecologiche presso i centri balneari, oltre ai Centri di Raccolta Differenziata, dove i cittadini possono conferire i rifiuti in ogni momento, grazie a orari estremamente flessibili».