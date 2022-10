FANO – Come avevamo anticipato su queste pagine Cora Fattori è entrata ufficialmente a far parte nell’esecutivo della Giunta al posto di Fabiola Tonelli che aveva rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere nuovi percorsi professionali.

Un ingresso che è stato accolto dal Sindaco massimo Seri con entusiasmo: «Cora Fattori porterà nuove energie e nuova linfa in giunta. Preparata e intraprendente, saprà dare il suo contributo nell’ottica di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Andiamo slanciati verso il 2024 con tanti risultati che vogliamo raggiungere. A lei andranno le deleghe alla Cultura e all’Ambiente. Questo binomio leva sul fatto che l’ambiente ha bisogno proprio anche di una rivoluzione culturale. Auguro buon lavoro a Cora Fattori che entrerà con determinazione nel nostro lavoro di squadra».

«Sono onorata di entrare in giunta -afferma Fattori -. È un’occasione per poter portare le mie idee e migliorare la città. Un grazie per la fiducia e il sostegno al Sindaco Massimo Seri Sono estremamente motivata e convinta che possiamo fare tanto per il bene della città»..

Come pronosticato ai tempi della notizia delle dimissioni della Tonelli le deleghe che venivano ricoperte dall’assessore uscente sono state ridistribuite in maniera diversa con modifiche che riguardano anche gli assessori Lucarelli e Brunori.

Ecco il riassesto:

Cora Fattori – Cultura, Ambiente, Smart City, Innovazione, Sic.

Barbara Brunori – Resilienza Urbana, Lavori Pubblici, Mobilità Sostenibile, Decoro Urbano, Sport, Nuove Generazioni.

Etienn Lucarelli – Sviluppo Turistico, Grandi Eventi, Competitività Economica, Partecipazione