Fano, controlli serrati in vista della notte di Halloween 

FANO – «Vogliamo che per la giornata di Halloween sia assicurato il divertimento in sicurezza, per questo sono stati previsti specifici servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale ed anche servizi congiunti alle altre Forze dell’ordine». Lo afferma l’Assessora Sara Cucchiarini in vista dell’appuntamento di Halloween che sarà così monitorato dalla Polizia Locale.

«In particolare nell’orario 14-20 sul territorio – continua la comandante Anna Rita Montagna – sarà presente il seguente personale di Polizia Locale, due pattuglie fisse che si tratterranno nella zona di S.Orso, una pattuglia in centro storico e una pattuglia che sorveglierà i restanti quartieri (in particolare i parchi delle zone di Bellocchi, Poderino, San Lazzaro e Vallato). Nell’orario 17-23 sono previste altre due pattuglie di Polizia Locale e ulteriori due pattuglie nell’orario 20-02. Dalle ore 17.00 il nostro servizio verrà svolto congiuntamente agli Agenti del Commissariato e Carabinieri».

È in programma proprio per stasera, dalle 16 alle 23, a Sant’Orso la Festa di Halloween della città della Fortuna, un appuntamento per unire più generazioni e trasmettere un messaggio pieno di divertimento e spensieratezza. Tra le novità di quest’anno ci sarà la proiezione di un film sotto le stelle, a cura di CineFortunae, per condividere un momento pieno di emozioni.