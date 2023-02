FANO – Lavoratori in nero, scarsa sicurezza sul lavoro e fumo in luoghi pubblici. Sono queste le motivazioni per cui i carabinieri della Compagnia di Fano, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Pesaro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ancona, hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 15mila euro al titolare di una discoteca del fanese. Le verifiche sono state svolte nella giornata del 30 gennaio.



Numerosi gli avventori del locale controllati e tra questi 5 giovani sono stati sorpresi a fumare all’interno dell’esercizio. A loro è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la trasgressione del divieto di fumo nei locali pubblici, che prevede nel minimo la somma di euro 27,50 e nel massimo quella di euro 275,00.



I controlli, estesi al rispetto della normativa sul lavoro, hanno permesso di accertare anche la presenza di 2 lavoratori sprovvisti di regolare assunzione: per il titolare è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle prescritte condizioni di legge.