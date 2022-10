Per tre giorni a settimana per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a una visita senologica gratuita. Il programma di tutte le iniziative. «Prevenzione fondamentale»

FANO – La Città della Fortuna in prima linea nella lotta contro il tumore al seno. Una battaglia che passa giocoforza attraverso la prevenzione, vera e la principale arma per combattere questa tipologia di carcinoma che sta colpendo con maggiore frequenza le under 30.

Rientra in questa logica “L’ottobre rosa” promosso dall’amministrazione di Fano ed organizzato dall’assessora Sara Cucchiarini: un momento per sensibilizzare le donne e favorire una prevenzione necessaria a contrastare una patologia che colpisce una fascia femminile sempre più giovane. Tante le iniziative che si intersecano, tra quelle mediche e quelle sociali con l’intento di puntare i fari su un tema che necessità una convergenza totale. E proprio sulla collaborazione che Cesare Magalotti, direttore Senologia Breast Unit di Marche Nord, i rimarca l’importanza di tale sinergia: «Grazie alla Breast Unit, il centro specializzato nella diagnosi precoce e nella cura del tumore al seno, la percentuale di guarigione è più alta del 18%. Nell’equipe collaborano il chirurgo, il radiologo, il fisiatra, il genetista, il chirurgo plastico, l’oncologo, lo psicologo, il radioterapista. La diagnosi precoce comporta un successo in termini terapeutici arrivando a sfiorare il 90% di sopravvivenza. Non esiste una causa per il carcinoma mammario, per tale motivo è fondamentale la prevenzione».

«Crediamo che un’amministrazione – afferma il sindaco Seri – debba svolgere un ruolo sociale portando un contributo importante. Siamo qui per rimarcare quello che, auspichiamo, diventi un imperativo per ogni donna: la prevenzione del tumore al seno. Con momenti di informazione e di confronto sosteniamo una conoscenza approfondita e attribuiamo a dona strumenti necessari».

«Molte più donne si approcciano alle visite specialistiche, molte più si salvano – chiosa l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini -. Crediamo fortemente che con un impegno comune possiamo apportare un contributo fondamentale. L’adesione a questa serie di iniziative da parte del mondo dell’associazionismo è traversale come dimostra la voglia di impegnarsi, rispondendo presenti a questo appello. Ricordo l’appuntamento della ‘Camminata in rosa’, un percorso di 5 km non competitivo e aperto a tutti con ritrovo in Piazza XX settembre».

Visite Senologiche gratuite

In pratica ogni martedì (4-11-18-25) e mercoledì (5-12-19-26) dalle 14 alle 15,30 e sabato 8 e 22 di ottobre (dalle 9 alle 10,30) sarà possibile possibile sottoporsi a una visita senologica gratuita al Breast unit dell’Ospedale Santa Croce di Fano (Blocco B4 1°piano) su prenotazione. Per prenotare è sufficiente contattare l’Associazione Fior di Loto dalle 17 alle 18,30 di ogni giorno al 392-4838335.

Inoltre per tutto il mese ci si potrà sottoporre a visite senologiche gratuite anche negli ambulatori di Oncologia Marche Nord Fano e Pesaro e nella sede di Lilt Pesaro. Basterà prenotarsi inviando una mail a liltpu@gmail.com.

Domenica 9 ottobre “II Camminata in Rosa”

Dalle 9 con ritrovo in Piazza XX settembre è previsto un percorso di 5 km non competitivo per la sensibilizzazione alla prevenzione gratuita e aperta a tutti. Per partecipare alla camminata è sufficiente iscriversi on line comune.fano.pu.it oppure contattando lo 0721887385-337. Maglietta e merenda per tutti.

Domenica 30 ottobre Apertura Pink Room sede Anvolt Fano

Nella sede dell’Anvolt Fano in Via Roma 77/A ci sarà uno spazio per le pazienti oncologiche dove si potranno concedere una coccola grazie alle mani sapienti di esperte in estetica oncologica come parrucchiere e tricologhe. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione contattando lo 0721827599.

DONAZIONE IN ROSA AVIS

Ogni donna che donerà il sangue nel mese di ottobre riceverà un buono per prenotare una visita senologica gratuita a cura della LILT PU. E’ possibile chiedere informazioni alla mail info@avisfano.it

MONUMENTI ROSA

Aset e la Fondazione Teatro illumineranno di rosa i principali monumenti della città per ricordare l’importanza della prevenzione



La Vie en rose 9 novembre

Mercoledì 9 novembre alle 21,15 al Teatro della Fortuna è in programma il concerto di beneficienza a favore della lotta contro il tumore al seno “La Vie en rose”, a cura dell’Orchestra Sinfonica Rossini e Fondazione Teatro. Per prenotazioni rivolgersi al botteghino del Teatro oppure contare lo 0721/800750

Lectio Magistralis “BRCA.Quando intervenire”.

Venerdì 18 novembre alle 17 al Paricentro di Fano in via Montevecchio esporranno il dottor Fedro Peccatori e il dottor Bernardo Bonanni dell’Istituto europeo di Oncologia IEO insieme al Dottor Cesare Magalotti Breast direttore Senologia Breast Unit Ospedali Riuniti Marche Nord. Per info Assessorato Pari Opportunità: t. 0721 887 337 email pariopportunitacomune.fano.pu.it