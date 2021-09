Fano, in arrivo un contributo per l’affitto: tutto quello che c’è da sapere

FANO – In arrivo un contributo d’affitto per i cittadini fanesi. Sarà possibile richiederlo dal 16 settembre fino al 15 ottobre. Si tratta di un contributo integrativo previsto a sostegno del pagamento dei canoni di locazione verso i proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.



Ogni informazione utile in ordine ai requisiti di accesso potrà essere reperita sul bando scaricabile, insieme al modulo di domanda, dal sito internet del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it.

La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità: via email con obbligo di conferma di recapito a ambito.sociale6@comune.fano.pu.it, spedita con raccomandata A.R. o inviata tramite PEC al seguente indirizzo:ambito6.comune.fano@emarche.it. Il modulo può essere consegnato anche a mano al Protocollo Generale sito in Via S.Francesco, 76.



Per coloro che sono impossibilitati a reperire il modello online, nel rispetto delle norme anti-Covid, è possibile ritirare copia cartacea presso l’U.P.S. Ufficio di Promozione Sociale sito in Via S.Eusebio presso il Centro Comm.le S.Orso – tel. 0721/887483 oppure presso l’U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza XX Settembre – tel. 0721/887523.