Fano, contributi per l’affitto: c’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per la documentazione

FANO – L’Assessorato al Welfare di Comunità ricorda a coloro che entro il 31.10.2022 hanno presentato domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2022 che, qualora non avessero già provveduto, devono obbligatoriamente presentare entro il 31 gennaio 2023 attestazione del proprietario dell’alloggio, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, attestante il pagamento dei canoni locativi dei mesi da gennaio 2022 a dicembre 2022 ovvero, per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall’istituto medesimo da cui si possa evincere l’istituto di emissione, il nominativo del richiedente l’operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.

La mancata presentazione della documentazione sopra citata comporta l’inammissibilità della domanda poiché priva dei requisiti indispensabili alla valutazione istruttoria, ai sensi della L.241/90. La documentazione richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Fano, sito in via S. Francesco d’Assisi n. 76, negli orari di apertura al pubblico (lunedì- mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30) oppure trasmessa via pec all’indirizzo ambito6.comune.fano@emarche.it