FANO – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri locali su tutto il territorio per cercare di contrastare gli eccessi da Movida. Le verifiche in questo periodo dell’anno si stanno facendo sempre più stringenti e riguardano in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e le condotte di guida pericolose, con un’attenzione particolare volta proprio ai luoghi più frequentati dai giovani.

Durante le verifiche condotte nell’ultimo weekend anche con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Pesaro, i Carabinieri delle Stazioni di Fano, Marotta e San Lorenzo in Campo hanno segnalato alla Prefettura 8 giovanissimi tra i 16 ed i 26 anni per uso personale di sostanze stupefacenti del tipo hashish, in quanto trovati in possesso di singole dosi in prossimità di locali pubblici serali e notturni e altri luoghi di aggregazione giovanile.



Sempre i Carabinieri della Stazione di Marotta hanno poi ritirato una patente di guida ad un giovane del posto, risultato positivo al test alcolimetrico a seguito di un incidente stradale con la sua autovettura.