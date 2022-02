Fano, consegnate le chiavi al Cupido dell’Amor Scortese: è iniziata la Settimana Grassa

FANO – Un carnevale anomalo quello iniziato nella giornata del 24 febbraio: la Settimana Grassa deve non solo fare i conti con la pandemia che ne ha modificato le caratteristiche tanto da farla definire “Alternativa” e costringendo la posticipazione delle classiche sfilate dei carri alla prossima estate, ma anche con i venti di guerra che soffiano con forza da Est.

Ad aprire la settimana è stata la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli che ha voluto dedicare un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina a cui ha fatto eco il vice sindaco Cristian Fanesi presente in piazza per presiedere al passaggio di consegne dal sindaco della città al sindaco del carnevale, come recita lo statuto del Comune di Fano: la fascia tricolore è stata consegnata a Marco Guidi, nelle improbabili vesti di un Cupido femmina, il Cupido dell’”Amor Scortese”, cui è stato attribuito il potere di guidare la Città fino alla giornata del martedì grasso.



Un momento dedicato prevalentemente ai più piccoli che hanno riempito la piazza con giochi, canti, costumi e tante risate. Il momento topico è stato l’ingresso nella piazza della Musica Arabita, seguita da un corteo di Vulon che hanno contribuito ad animare la festa dopo aver issato il tradizionale vessillo di carnevale.