Fano, comune a rischio default? Udc: «Amministratori autolesionisti e pericolosi»

FANO – L’amministrazione della Città della Fortuna a rischio default? Secondo le minoranze il rischio sarebbe reale. A far saltare il banco potrebbero essere i fondi destinati all’ Interquartieri ed alla Biblioteca Federiciana che dovrebbero pesare a bilancio per 36 milioni di euro. Ad accendere i riflettori sulla annosa questione è stato martedì sera l’ex capo del gabinetto Pietro Celani che ha messo in guardia l’amministrazione sui pericoli degli eventuali oneri economici dei manufatti di cui sopra. L’intervento ha scatenato le reazioni rabbiose ed indignate delle forze di opposizione che. A distanza di qualche giorno., sono tornate sull’argomento:

«Questa città è nelle mani di amministratori inadeguati guidati da un Sindaco che ha dimostrato ormai largamente di non essere più in grado di gestirli – tuona l’UDC – Insomma Fano è ormai allo sbando. Ogni giorno assistiamo a passerelle mediatiche, schizofreniche, atte a voler rimediare all’irrimediabile . La cittadinanza si ribella ormai da molto tempo ( variante di Centinarola, sottopasso di Via Cairoli, Wider, strada di Gimarra, PRG, la Bretella di Via Moriconi e la Rotatoria Pericolosa di Rosciano, l’incuria totale della città, le strade da asfaltare e chi più ne ha più ne metta). Un Dirigente di alto livello come il dott. Celani, che sicuramente vuole smarcarsi dal rischio delle responsabilità nelle quali potrebbe rimanere coinvolto a causa di amministratori inconsapevoli del danno che da certe decisioni ne potrebbe derivare per il Comune di Fano, fa un atto inconsueto a tutela del Comune e questi amministratori insistono nonostante tutto. Avrebbero potuto mediare in tempo per salvare i 20 milioni di euro della strada di Gimarra e utilizzarli in buona parte per le opere in questione. Siamo sconcertati! Forse non si rendono conto che cosa sia un default o un danno erariale. Vorranno i consiglieri di maggioranza e i responsabili dei loro partiti assumersi questa responsabilità? Ci rendiamo conto che quanto dichiarato dal Dott. Celani è un atto estremo che va assolutamente preso in considerazione? Che ne sarà del futuro della città se non ci sono i soldi?».

Non meno preoccupati i rappresentanti locali di Forza Italia: «Con grande stupore si apprende che l’Amministrazione Comunale sta portando all’esame del prossimo Consiglio Comunale una proposta di delibera per una variazione di Bilancio riferita al finanziamento della strada interquartieri (variante Gimarra). Riteniamo che la stessa non debba assolutamente essere approvata tenuto conto dei gravissimi problemi finanziari ed ambientali che procurerebbe nelle zone interessate. Un’opera criticata e osteggiata da tantissimi cittadini ed inutile dal punto di vista viario considerando la previsione del prossimo casellino a Fenile. La corretta nota del dirigente comunale Dott. Celani chiarisce in modo inequivoco la follia che l’Amministrazione Comunale voglia proseguire in una sorta di accanimento terapeutico con rischi di default finanziario dello stesso Comune. Ci appare inoltre davvero singolare la storia della variante cosiddetta di Centinarola il cui costruttore afferma di aver avuto il benestare dall’allora capo del Partito Renato Claudio Minardi nella sede del PD di Fano anziché discuterla nelle sedi istituzionali. Pensiamo che sia giunta l’ora di un colpo d’ala da parte delle migliori risorse della città per individuare una nuova classe dirigente di persone competenti, capaci e responsabili alla guida di una nuova amministrazione comunale».