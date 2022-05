FANO – Una colletta per permettere il rimpatrio della salma di Kareem, uomo originario del Bangladesh diventato negli anni una presenza fissa e molto benvoluta a Fano. L’uomo purtroppo è mancato improvvisamente negli ultimi giorni. Un lutto che non solo ha suscitato cordoglio e tristezza nella città ma anche innescato una gara di solidarietà per permettere il rimpatrio della salma di Kareem nel suo paese.



A lanciare l’iniziativa sono stati i rappresentanti locali dei Giovani Democratici: «La gentilezza e l’educazione, la piacevole discussione che contraddistingueva le nostre uscite, il sorriso timido, sempre e ben volentieri ricambiato. Questo è stato per noi Kareem, una presenza costante nella vita cittadina fanese e un uomo buono, da ricordare con tanto affetto e tenerezza; la sua scomparsa ha lasciato la città e i nostri cuori un pò più vuoti. Proprio per quello che ha rappresentato Kareem per Fano, come Giovani Democratici vogliamo ringraziarlo con un ultimo gesto, facendo in modo che la salma possa tornare nella sua patria natia, il Bangladesh. Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza nella realizzazione di questo progetto, attraverso la raccolta fondi da noi istituita; per ragioni di comodità, è stato creato un link PayPal, dove è possibile selezionare l’importo da donare attraverso carta di credito, prepagata o account PayPal».

Il link è rintracciabile nelle pagine social, Facebook e Instagram, dei Giovani Democratici Fano e le donazioni saranno accolte fino alla serata del 29 maggio: «Chiediamo l’aiuto di tutti – concludono i GD – per realizzare un ultimo gesto nei confronti di Kareem, che con la sua delicata gentilezza ha lasciato un bellissimo ricordo alla nostra comunità».

A QUESTO LINK E’ POSSIBILE EFFETTUARE DONAZIONI