A far scattare il blitz erano state alcune segnalazioni in merito a dei movimenti sospetti nei pressi dell’area abbandonata

FANO – Un immigrato clandestino di origini serbe è stato rimpatriato a seguito di alcuni controlli condotti dagli uomini del commissariato fanese. L’uomo, insieme ad altre tre presone, è stato sorpreso all’ex convitto Vittorio Colonna sito in via Montegrappa, dove si era ricavato un’abitazione di fortuna.



A far scattare il blitz erano state alcune segnalazioni in merito a dei movimenti sospetti nei pressi dell’area abbandonata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del vice questore Stefano Seretti: all’interno hanno sorpreso 4 persone, tutte di età compresa tra i 39 ed i 50 anni, che sono stati accompagnati al commissariato per gli accertamenti. Tra questi anche l’immigrato clandestino di cui sopra.