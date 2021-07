FANO – Presentato dall’amministrazione di Fano il cartellone degli eventi dedicati ai più piccoli: un programma caleidoscopico che proprio nell’anno in cui cade il trentennale di “Fano Città delle Bambine e dei Bambini” vuole essere più che mai all’altezza della situazione.

«Un programma che si inserisce nel tessuto della città per valorizzarne il ruolo delle bambine e dei bambini – ha riferito il sindaco Seri – non è un progetto per bambini, bensì un progetto con i bambini per Fano. La differenza, seppur impercettibile, è sostanziale. Quelli che presentiamo, non sono solo eventi che danno un senso commemorativo. Infatti, con forza e grande determinazione, vogliamo andare al rilancio per sostenere una visione di città che, tenendo conto delle esigenze dei più piccoli, sia inclusiva e accogliente».

Tra gli eventi già svolti va menzionata la presentazione dei libri di Francesco Tonucci “La città dei bambini” e “Può un virus cambiare la scuola?” e il convegno internazionale di fine maggio sulle città dei bambini insieme al Cnr, e i sindaci di Lima, di Huesca, di Rosario, di Malnate e di Pontevedra.

Fano Città dei bambini: “Giovedì sotto le Stelle”

Da giugno a settembre c’è “Un pieno di libri”, la promozione della lettura per ragazzi curata dalla M.E.M.O, il 15 luglio al Bastione San Gallo alle 21 ci sarà il convegno organizzato da Apito “Scuola, il coraggio di Cambiare”: parteciperanno l’assessore Samuele Mascarin, Cristiana Santini, Paola Turroni, Francesco Tonucci, Chiara Fascendini, Fausto Antonioni e Paola Stolfa.



Il 10 agosto alla Rocca Malatestiana verrà inaugurata la mostra “Che Favola”, retrospettiva sulla storia del “Paese dei Balocchi”. Sempre alla Rocca e sempre organizzato dal “Paese dei Balocchi”, il 19 agosto è in programma il concerto di “Bungaro”.



A settembre alla Sala Verdi ci sarà la celebrazione ufficiale del trentennale di “Fano Città delle Bambine e dei Bambini”. Nel mese di ottobre è a calendario la presentazione della ricerca condotta dal Cnr nel seminario dal titolo “La partecipazione dei cittadini più piccoli”.

Tra ottobre e novembre si parlerà di “Quartiere a misura di bambino” mettendo al centro la rigenerazione urbana con l’Istituto Nazionale di Urbanistica. Il 20 novembre è fissata la giornata a “Difesa dei diritti dell’infanzia” e tra i relatori spicca il presidente di Unicef, mentre a dicembre verrà assegnato il premio “Concordia”. Guardando al 2022 spiccano “Fano Child friendly destination” nel quale verranno presentate le azioni pilota che hanno indirizzato Fano come meta per famiglie e l’evento conclusivo del 27 maggio 2022 con la “Città da giocare”.

Tornano poi anche i “Giovedì sotto le Stelle” che accompagneranno i più piccoli durante tutta l’estate. Un’iniziativa che attrae e diverte i più grandi e i più piccoli all’interno di Piazza XX Settembre che diventerà un grande parco giochi a cielo aperto. Ogni settimana sarà caratterizzata da un tema che permetterà di scoprire un elemento caratterizzante della nostra città, divertendosi con ingredienti semplici.

«Un evento – spiega Paola Stolfa – che abbiamo confermato per la sua qualità e i riscontri avuti. Un laboratorio che punta sulla contaminazione dei generi, facendo leva sul coinvolgimento dei più grandi con i più piccoli. L’obiettivo è quello del gioco, ancorato ai valori e all’identità culturale della nostra città».

Dal 1° luglio fino al 2 settembre dalle 21 alle 23 in Piazza XX Settembre, ogni giovedì un’associazione differente alimenterà il divertimento e il piacere di stare insieme con programmi sempre aggiornati su temi specifici. Insomma, un appuntamento fisso che accompagnerà le bambine e i bambini per tutta l’estate fino a fine agosto. Quindi, appuntamento in Piazza XX Settembre, il cuore della città, uno spazio dei cittadini che devono tornare a vivere in pieno, attraverso gli occhi e la vivacità delle bambine e dei bambini.

Fano “città dei bambini”: il programma



8 luglio

Burattini del Borgo – spettacolo a tema medievale, in collaborazione con Il palio delle Contrade n. 2 spettacoli da 40 minuti – Inizio ore 21 – Inizio ore 22

Dimostrazione a cura degli Arcieri del Liocorno

TEMA EMOZIONI



15 luglio

Proiezione cartone animato Leo da Vinci in collaborazione con Masetti Cinema e Giometti Multiplex

22 luglio

“Emozioni sotto l’arcobaleno” – Laboratori condotti dalle psicologhe dello Studio Arcobaleno (Fano) durata 40 minuti età consigliata 3-5 anni e 6-10 anni.

‘Coloro le emozioni’ – Laboratorio a cura della psicologa Elisabetta Petrelli età consigliata 5-10 anni.

Laboratorio teatrale genitori/figli a cura della coop. Jolly Roger (durata 90 minuti)

TEMA AMBIENTE



29 luglio

Proiezione cartone animato Kirikù e la strega Karabà in collaborazione con Masetti Cinema e Giometti Multiplex (durata 71 minuti)



5 agosto

Spettacolo burattini Teatrino Pellidò “Cervelli di plastica” Laboratori a cura di Legambiente:

OMAGGIO A GIANNI RODARI12 agostoSpettacolo musicale ‘Rodariando in città’

TEMA CIBO/SOSTENIBILITÀ 19/8

Laboratori a cura di Teacher Gervy di Smiling English “I like vegetables” – Le verdure e i loro super (età consigliata 6-10 anni). Laboratorio a cura dell’azienda agricola Butrigo ‘Grani antichi e panificazione’”Impasto la mia pagnotta con i grani antichi” . I bambini portano a casa una pagnotta da cuocere nel proprio forno. Materiali e ingredienti bio inclusi.

MULTICULTURALISMO/SOLIDARIETA’

26 agosto

Laboratori a cura di Teacher Gervy di Smiling English – “Where are you From? ” – I bambini nel mondo (età consigliata 6-10 anni)

Gioco inclusivo Go goal a cura della coop. Jolly Roger (durata h.1,30) max 20 partecipanti (età consigliata 7-10 anni). Tabellone del gioco in materiale calpestabile. Ogni carta/obiettivo sarà contraddistinta dall’interazione fra educatori e bambini: non solo dovranno dare la risposta corretta alle domande, ma dovranno cercare di argomentarla. L’obiettivo è renderli partecipi della sfida che riguarda il nostro pianeta e fornire loro semplici suggerimenti su come possano dare il loro contributo.

Laboratori a cura di Avis Fano “Avis a scuola” (dai 6 ai 12 anni)



2 settembre

Proiezione cartone animato Lilo&Stitch in collaborazione con Masetti Cinema e Giometti Multiplex (durata 82 minuti)

Informazioni utili:

-Il programma potrebbe subire variazioni (per informazioni aggiornate visitare il sito www.cittadeibambini.comune.fano.pu.it o la pagina Facebook Fano Città dei Bambini) Le attività previste potranno essere integrate e/o sostituite-Tutte le attività sono GRATUITE e su prenotazione (prenotazioni@zarricomunicazione.it).

All’ingresso va esibita la mail/schermata di conferma-Attenzione: per il regolamento Covid, nella prenotazione saranno richiesti i dati di tutti i prenotati. Per i minori vanno comunicati i dati (mail e telefono) di un genitore/tutore. Per le proiezioni e gli spettacoli invitiamo i bambini a portare un cuscino da casa sul quale stare seduti comodamente sugli spazi assegnati. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.