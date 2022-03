FANO – Nuovo look per un altro dei luoghi simbolo di Fano: sono previste infatti importanti azioni migliorative per il circuito Marconi, in particolare correlate con la sua accessibilità. Negli ultimi mesi non erano infatti mancate le lamentele da parte dei cittadini in merito alle incursioni costanti dei vandali e la scarsa accessibilità agli atleti amatoriali.

L’assessora allo sport Barbara Brunori ha voluto illustrare nel dettaglio quelle che sono le nuove modalità di fruizione della pista collocata nel cuore cittadino. «Dal 28 febbraio il circuito Marconi sarà fruibile anche dalle persone con disabilità. Attraverso il cancello laterale posizionato a fianco del Circolo Tennis, dalle 8 del mattino alle 20 sarà possibile rivolgersi al gestore dello stesso Circolo Tennis per ottenere le chiavi di accesso. Da oggi rendiamo fruibile questa struttura anche alle persone fragili che possono così beneficare dell’attività motoria in questo luogo. Ringrazio il centro documentazione CDH che sta favorendo questa comunicazione alle famiglie e ai soggetti interessati per promuovere questa nuova apertura. Il Circuito Marconi è sempre più lo spazio di tutti, accogliendo le esigenze di tutti i cittadini senza barriere o limiti».

Circuito Marconi

Gli interventi migliorativi consisteranno inoltre nell’installazione della nuova recinzione del perimetro riservato al Baseball, per consentire alle squadre del team fanese di avere più spazio per gareggiare nei campionati nazionali. Infine, la Brunori ha comunicato i nuovi orari per la fruizione del circuito da parte dei ciclisti: «In ottemperanza all’ordinanza del 2020, da giovedì 3 marzo il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19,30, mentre il sabato dalle 16,30 alle 18,30 il circuito sarà riservato a tutti i ciclisti e agli atleti dell’Alma Juventus Fano di ciclismo. In questo modo, garantiamo la possibilità alla nostra società di ciclismo di potersi preparare alle prossime gare agonistiche in totale sicurezza. Inoltre, evidenzio come i 5 punti luce posizionati all’interno del circuito che si affacciano su Via Frusaglia resteranno attivi anche durante la fascia notturna affinché venga garantita più sicurezza sia alle automobili e mezzi a due ruote durante il transito nella via in oggetto, sia per i residenti». Un upgrade importante che sarà apprezzato dai tanti sportivi, anche amatoriali, che da sempre frequentano la struttura sportiva.