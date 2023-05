FANO – Alcune zone del Cimitero di Rosciano verserebbero in uno stato di degrado ed abbandono. A denunciarlo è stata attraverso i social una fanese che ha allegato numerose immagini in cui ha mostrato alcune criticità causate dall’incuria e dalle infiltrazioni d’acqua. La donna riferisce di aver anche avvisato l’amministrazione comunale di questa situazione ma il suo appello, al momento, sembrerebbe caduto nel vuoto.

«Questo è il Cimitero di Rosciano, una vergogna è da tanto che è così e nessuno fa nulla, scende l’acqua dal soffitto e credo anche dentro i loculi, il pavimento è tutto bagnato. Ho scritto all’assessore tempo fa senza avere risposta, ora sono stanca di vedere questo poco rispetto per i miei cari e per tutti gli altri. Devono vedere e sapere tutti perché è vergognoso tutto ciò!».

A questa testimonianza se ne sono aggiunte altre: «Che il luogo dove riposano i nostri cari versi in uno stato così pietoso è un colpo al cuore: posso capire che sia complicato per gli enti preposti tenere tutto in ordine ma luoghi sacri come questo dovrebbero avere la precedenza».

«Praticamente ci sono dei corridoi dove l’acqua e l’umidità hanno fatto danni gravissimi…piove dal soffitto… urgono interventi di ripristino importanti: più si rimanda, più i danni saranno gravi».