Vitima dell'incidente accaduto in via Gabrielli, un anziano pensionato che, nell'urto con una Renault Scenic, è finito rovinosamente sull'asfalto. Sul posto anche la Polizia locale

FANO – Ciclista 82enne tamponato da una vettura. È successo nella mattinata del 30 luglio in via Gabrielli. Il pensionato, prima di finire rovinosamente sull’asfalto, è stato sbalzato sul cofano urtando violentemente il parabrezza dell’auto, tanto da incrinarlo.



Vista la dinamica del sinistro e l’età del protagonista si è temuto il peggio: le persone che erano presenti al momento dell’incidente hanno subito allertato il 118 che, giunti sul posto, hanno prima provveduto alle cure del caso, poi al trasporto del ferito all’ospedale Santa Croce.



Dalle indiscrezioni emerse le condizioni dell’82enne non sarebbero gravi. Incolume la persona al volante della Renault Scenic, un 57enne residente nel fanese. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso e per regolamentare la viabilità.