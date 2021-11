Fano, ciclista 48enne impatta contro un’auto: sul posto 118 e Polizia locale

FANO – Ennesimo incidente che ha avuto come protagonista un ciclista. È successo nella tarda mattinata del 2 novembre nel tratto di strada tra via Metauro e via Pizzagalli, non distante dallo stadio.



Protagonista del sinistro un 57enne che procedeva al volante di una vettura in direzione sud e stava per svoltare in via Pizzagalli quando ha impattato contro un 48enne che, in sella alla sua bici, stava procedendo in direzione opposta.



Tanta paura ma nessuna conseguenza grave: sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un mezzo dal vicino ospedale Santa Croce; nonostante le contusioni il ciclista non ha riportato nessuna conseguenza grave. Sul luogo anche la polizia locale per i rilievi del caso.