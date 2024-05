Fano, conto alla rovescia per l’arrivo del Giro d’Italia: il 16 maggio la città si tinge di rosa

FANO – Ci siamo quasi. È oramai scattato il conto alla rovescia per l’arrivo del Giro d’Italia a Fano previsto per la giornata di giovedì 16 maggio. Nella Città della Fortuna l’entusiasmo è alle stelle per l’arrivo della carovana rosa, che porta con sé un momento di grande sport ma anche colore, divertimento, spettacolo e i riflettori della stampa nazionale e internazionale. La città ricambia con altrettanti eventi di spettacolo rivolti a tutti, da vivere a partire dalla mattinata di giovedì.

Il Pincio sarà il cuore del villaggio rosa e si trasforma in ‘GiroLand’: un grande spazio, in collaborazione con il gruppo RCS Sport, di accoglienza di atleti, sponsor, giornalisti, da vivere, visitare, fulcro delle attività e punto di partenza delle numerose uscite a piedi o in bici, ma anche teatro di progetti legati al mondo della due ruote e palcoscenico di spettacolo di bike e trial show.

Non solo colore, ma anche e soprattutto storia, cultura e tradizioni e tanti eventi che portano l’intera città ad accogliere la dodicesima tappa, una grande opportunità per mostrare ad atleti ed appassionati le bellezze storiche, naturali e paesaggistiche del territorio.

La festa si anima intorno alle ore 14 con i simboli della cultura cittadina: sfila il corteo mascherato del Carnevale di Fano capitanato dalla Musica Arabita e il gruppo storico La Pandolfaccia composto da armati, musici e sbandieratori. Tanta musica e colore grazie anche a Pink Eventi con uno spettacolo che vuole portare un messaggio di pace e bellezza.

A seguire, intorno alle ore 15, è previsto l’arrivo del Giro E ovvero dei ciclisti con biciclette da corsa a pedalata assistita, per fare vivere la corsa rosa a tutti gli amanti della due ruote e affrontare il percorso riservato ai campioni.

L’arrivo degli atleti, nei pressi dell’ex caserma Paolini (Viale Gramsci) è previsto intorno alle ore 16.30 e sarà preceduto dalla lunga carovana rosa. Il percorso dell’ultimo chilometro è completamente transennato, l’accesso di cittadini e visitatori per posizionarsi nelle prime file e assistere all’arrivo della corsa è libero.

Il Giro si vive in tutti i quartieri di passaggio, sarà infatti festa in tutta la città grazie alla collaborazione con le associazioni che saluteranno la corsa con allestimenti in rosa e tanti eventi tematici, coreografie spettacolari per omaggiare la storia del ciclismo.

Tra i quartieri: Tre Ponti, a Belleocchi un Pinocchio gigante del Carnevale vestito con la Maglia Rosa saluterà la corsa (a cura del Paese dei Balocchi e associazione Verde Vivo), a Cuccurano grande festa al Parco Ricci, animazioni e sorprese tra cui un tratto del percorso evidenziato in rosa in via Patuccia. Ad attendere il Giro anche il quartiere Poderino, il Borgo Marinaro, il Porto e tutto il lungomare dove non mancheranno delle sorprese da parte delle realtà locali, tra queste Ginnastica Aurora che in Viale Adriatico realizzerà una coreografia unica per le telecamere Rai, che daranno copertura integrale della tappa a Fano tra dirette e approfondimenti.

Nei giorni scorsi si è svolta anche in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Emanuela Saveria Greco, per la verifica delle iniziative da assumere in relazione all’arrivo in questa Provincia della 12^ tappa del Giro d’Italia. All’incontro erano presenti tutti i vertici delle Forze di Polizia (Questore, Comandante Provinciale Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale), assieme a quelli dei Vigili del Fuoco, ANAS, 118, Croce Rossa Italiana, i rappresentanti dei Comuni interessati (Mondolfo, San Costanzo e Fano) unitamente ai Comandanti delle rispettive Polizie locali, oltre naturalmente al Referente RCS Sport del 107° Giro d’Italia e al Responsabile del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche, quest’ultimi collegati in videoconferenza.

L’ingresso del Giro d’Italia in provincia, considerando una media di percorrenza più veloce di circa 43 km orari, è previsto a Mondolfo per le ore 16:19, con arrivo a Fano alle ore 17:01. I modelli organizzativi di questa manifestazione sono da tempo sperimentati con successo e collaudati in grado di garantire gare sportive di altissimo livello in condizioni di massima sicurezza.



Sono stati eseguiti continui sopralluoghi, lungo il percorso per verificare più dettagliatamente la situazione al fine della eliminazione di ogni criticità. I provvedimenti di sospensione e di chiusura alla circolazione dei tratti di strada percorsi dai ciclisti verranno adottati dalla Prefettura ed avranno efficacia a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa fino al passaggio dell’automezzo “Fine gara ciclistica” e saranno opportunamente pubblicizzati. Come da ordinanze comunali, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Fano e Mondolfo.