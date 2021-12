FANO – La Città della Fortuna sotto choc per la scomparsa di uno dei suoi volti pubblici più amati e conosciuti grazie alla sua lunga e prolifica carriera attoriale. E’ mancato all’età di 52 anni Luca Longarini: ad essergli fatale sarebbe stato un malore. L’uomo era stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Salvatore di Pesaro nella giornata del 21 dicembre. A distanza di meno di 24 ore si è abbattuta come una mannaia la notizia del suo decesso. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente il regista fanese Henry Secchiaroli con cui aveva condiviso molte avventure.



Luca Longarini sul set

«Oggi abbiamo perso una grande persona, un uomo buono sempre disponibile, sensibile…davvero un Grande Amico. Grande fonte di ispirazione per me che pensai proprio a lui per interpretare il Commissario Moretta, per come si muoveva, per come parlava, con quel suo fare da finto introverso ma sempre di compagnia. Dal 2014 ad oggi ti sei sempre trovato disponibile a metterti in gioco con successo in tutte le mie opere e te ne sarò per sempre grato. La notizia di questa mattina, mi lascia incredulo e in lacrime…non posso scrivere altro perchè proprio non ci riesco. Stavamo programmando proprio in questi giorni l’anteprima assoluta che avrebbe mostrato il tuo grande lavoro su questo personaggio. Sono vicino a Nicoletta e a tutti i cari, perchè Luca era una persona che si faceva voler bene! Ciao Luca…Mi mancherai tanto».

Luca Longarini nei panni del ‘Commissario Moretta’

Proprio con Secchiaroli aveva dato vita ad un connubio artistico che aveva portato molti frutti: recentemente era impegnato nelle riprese di una serie TV con il regista, il Commissario Moretta di cui Luca ha fatto in tempo solo a girare l’episodio pilota. Al cinema, invece il 52enne si era già in precedenza fatto apprezzare nella saga degli “Sbancati 1 e 2”, sempre di Secchiaroli. (A questo link i trailer)



Sotto choc tutto il mondo del teatro dialettale Fanese, del quale il 52enne faceva parte da ormai molti anni e di cui era una colonna portante: tantissimi gli show andati in scena sia al Politeama sia all’Arena Bcc. Ancora non sono stati fissati i funerali.