FANO – Sul portone d’ingresso della Chiesa di San Giuseppe al Porto fa capolino un cartello: «Nessun servizio ai fedeli per i prossimi 14 giorni». Il motivo è molto semplice: un religioso della comunità è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di padre Giuseppe Di Flavio.



Si legge sulla lettera inviata dai padri agostiniani ai parrocchiani: «Vivendo insieme in comunità, in via precauzionale ci siamo messi in quarantena quindi evitiamo di utilizzare la chiesa per le varie funzioni religiose che sono così sospese». Nei prossimi 14 giorni non saranno quindi celebrati riti religiosi, funerali compresi. Verranno garantite solo le messe della giornata odierna dell’8 novembre che verranno però celebrate da altri sacerdoti della diocesi di Fano che hanno deciso di mettersi a disposizione.



La chiesa comunque è stata igienizzata e rimarrà aperta ai fedeli che nei giorni feriali vi vorranno recarsi per preghiere personali. Per scongiurare allarmismi comunque i religiosi dell’ordine di Sant’Agostino sono stati tutti sottoposti a tampone senza che venissero riscontrate altre positività. Le condizioni di padre Giuseppe, 88 anni, sarebbero invece stazionarie: da alcuni giorni ha la febbre ma si trova in isolamento nella propria camera; le sue condizioni farebbero trapelare del cauto ottimismo.