Fano, nella Chiesa di San Cristoforo i funerali di Roberta Curina

FANO – Si svolgerà nel pomeriggio del 23 marzo il funerale di Roberta Curina, la 57enne mancata improvvisamente nel pomeriggio di domenica al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Fano mentre veniva sottoposta ad una visita. La donna da qualche giorno lamentava infatti un dolore persistente ad un arto inferiore.



Nella giornata del 22 marzo si è svolto il riscontro diagnostico per chiarire le cause che hanno portato a questa improvvisa tragedia: la morte sarebbe riconducibile ad una criticità ai polmoni. Il rito funebre si svolgerà alle 16 presso la Chiesa di San Cristoforo.



Tanti i ricordi e le testimonianze di affetto che in questi giorni hanno invaso i social: la notizia della scomparsa della 57enne ha gettato nello sconforto più nero i tanti fanesi che la conoscevano e che ne apprezzavano la gentilezza e le doti umane.