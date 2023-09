Fano, centro e mare sempre più vicini: partono i lavori del sottopasso a Pontesasso

Partite le asfaltature a Sant'Orso di via Lumiere, via Petri, via Carpazi e via Soncino

FANO – Centro e mare sempre più vicini: ripartono dalla prossima settimana i lavori del sottopasso a Pontesasso. L’intervento riguarda il risanamento di tutte le porzioni in calcestruzzo ammalorato, con l’idrosabbiatura delle pareti che poi riceveranno una rasatura funzionale alla successiva tinteggiatura.

Verranno sostituite anche le balaustre con nuovi parapetti e, contestualmente, è prevista una nuova illuminazione con l’installazione dei corpi a led. I camminamenti pedonali avranno una pavimentazione illuminata che permetterà una maggiore sicurezza durante gli attraversamenti dei pedoni nelle ore notturne.



Si interverrà anche sul parcheggio ubicato sopra il sottopasso in cui verrà rifatto l’asfalto e saranno sistemate le cordolature. Il completamento della riqualificazione complessiva è previsto per la fine dell’anno, pertanto l’accesso al sottopasso sarà interdetto quindi è consigliabile l’utilizzo degli altri sottopassi durante tale periodo.

Al riguardo l”assessora Brunori ha anche lanciato un appello ai writer: «Essendo uno spazio che si presta alla Street Art se ci fossero giovani interessati a portare la propria arte in Città fatevi sentire!».

Da ieri sono anche partite le asfaltature a Sant’Orso di via Lumiere, via Petri, via Carpazi, via Soncino e successivamente l’amministrazione interverrà con una pavimentazione speciale per “El Gugul” al Lido luogo simbolo dei pescatori Fanesi.