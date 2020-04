FANO – Chissà quanta storia avrà da raccontare la signora Maria dall’alto dei suoi invidiabili 100 anni.



Un traguardo tagliato nella giornata del 27 aprile che, nonostante il periodo difficile, è stato celebrato non solo dai familiari, ma anche dal primo cittadino di Fano, Massimo Seri. Proprio quest’ultimo per l’occasione ha voluto portarle un mazzo di fiori a nome di tutta la nostra comunità.

Il Sindaco, rimanendo ovviamente sulla soglia d’ingresso, ha voluto fare sentire la vicinanza ed il calore non solo dell’amministrazione ma di tutta la città di Fano con l’augurio di poter festeggiare al più presto questo prestigioso traguardo in maniera più canonica e con un bel abbraccio non solo simbolico.



Le Marche si confermano così terra di centenari. Negli ultimi 10 anni le persone che hanno raggiunto le 100 candeline sono aumentate di quasi il 30% e, ad oggi, coloro che hanno compiuto i 100 anni sono ben 430 (Ndr: le statistiche arrivano al 1° gennaio 2019). I centenari nella nostra regione rappresentano circa il 3% del totale nazionale con l’Italia a detenere il record di longevità tra i Paesi europei in coabitazione con la Francia.