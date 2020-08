FANO – Fano città di centenari. Un ottimo biglietto da visita che, in barba ai detrattori, certifica una qualità della vita che non può non influire nella longevità dei suoi abitanti. Alla luce di ciò il primo cittadino Massimo Seri negli ultimi giorni ha voluto rendere omaggio a tre fanesi che hanno tagliato il traguardo della veneranda età dei 100 anni.

il signor Giuseppe Vitali

Il 22 agosto il sindaco in persona ha voluto porgere le proprie felicitazioni a Iride Giuliani e Giuseppe Vitali, la prima, matriarca della propria famiglia e vero angelo del focolare; il secondo, veterano di Guerra e sopravvissuto addirittura al naufragio della nave militare “Lupo”:

Iride Giuliani e Massimo Seri

«Oggi ho avuto l’onore di portare gli auguri della città di Fano a due splendide persone – racconta Seri – che hanno compiuto i 100 anni! La signora Iride Giuliani e il signor Giuseppe Vitali: Iride è una donna di grande tenacia che ha saputo adattarsi ad ogni evento e ad ogni luogo che la vita le ha presentato con creatività e grande pace e che ha infuso in tutta la sua famiglia uno spirito di continua scoperta della vita. Giuseppe è uomo dalla storia straordinaria: fu imbarcato nel cacciatorpediniere “Lupo” che il 2 dicembre 1942 fu affondato in seguito di un attacco navale ed aereo inglese. Il signor Vitali si salvò buttandosi in mare per poi essere tratto in salvo dai soccorritori. Non resta che fare i nostri migliori auguri a entrambi, a Iride e Giuseppe!»

Il 23 agosto a ricevere la visita del sindaco è stata la signora Marietta Uguccioni :«Oggi insieme a don Gianni ho portato gli auguri ad Uguccioni Marietta per i suoi #100anni. Marietta è una donna che ha tanto da raccontare, dai suoi racconti di bambina alle vicende della guerra, dalle storie di famiglia agli affetti dei suoi cari. Buon compleanno Marietta!»

Marietta Uguccioni una dei centenari di Fano

Lo scorso 22 aprile. durante il lockdown, l’amministrazione aveva portato a domicilio i propri auguri con tanto di mazzo di fiori alla centenaria signora Maria. Oltre a Fano, tutta la regione vanta un’importante numero di centenari: negli ultimi 10 anni le persone che hanno raggiunto le 100 candeline sono aumentate di quasi il 30% e, ad oggi, coloro che hanno compiuto i 100 anni sono ben 430 (Ndr: le statistiche arrivano al 1° gennaio 2019). I centenari nella nostra regione rappresentano circa il 3% del totale nazionale con l’Italia a detenere il record di longevità tra i Paesi europei in coabitazione con la Francia.