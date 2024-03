Fano, centauro urta un’auto e finisce a terra: all’ospedale in codice rosso

FANO – Grave incidente nella prima serata di ieri 17 marzo in via VI Strada a Bellocchi di Fano. Erano circa le 20 quando un 30enne del luogo, in sella al suo motociclo, avrebbe urtato contro lo spigolo di un’auto finendo rovinosamente a terra ed impattando violentemente sull’asfalto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di Pesaro in codice rosso dove si trova tutt’ora ricoverato. Durante le operazioni di soccorso l’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente: dalle scarne indiscrezioni trapelate non sarebbe in pericolo di vita.



Al volante dell’auto una 60enne incolume ma in stato di shock: anche lei è stata trasportata al pronto soccorso fanese per accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.