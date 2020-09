Fano, centauro 18enne si schianta contro una betoniera: sul posto il 118

È accaduto in via Zuccari. Sul luogo anche la polizia locale per i rilievi del caso. L’incidente è solo l’ultimo di un lungo elenco che ha costellato l’estate fanese ed ha visto molto spesso proprio i motociclisti come protagonisti

FANO – Ennesimo incidente con un motociclista come protagonista. È successo nel pomeriggio dell’8 settembre; erano circa le 16.30 quando, in via Zuccari, un centauro 18enne si è schiantato nel fianco di una betoniera.



Un impatto forte che, vista anche la mole del mezzo pesante, ha fatto temere subito il peggio: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno trasferito l’adolescente all’ospedale Santa Croce.



Le lesioni riportate non sarebbero comunque preoccupanti. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi del caso. L’incidente è solo l’ultimo di un lungo elenco che ha costellato l’estate fanese ed ha visto molto spesso proprio i centauri come protagonisti.



Leggi anche: Incidenti tra moto e auto, una voce fuori dal coro: «Centauri spesso indisciplinati» – VIDEO