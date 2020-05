FANO – La città di Fano protagonista nuovamente su scala nazionale. Dopo la splendida vetrina offerta una manciata di giorni fa dal TG1 con l’Arco di Augusto elencato tra le bellezze più blasonate d’Italia insieme ad altri luoghi iconici quali il Duomo di Milano, il Ponte Vecchio di Firenze, la Torre di Pisa, questa volta la Città della Fortuna è finita su “La Repubblica” grazie ai video realizzati da “Passaggi Festival” in collaborazione con il Comune di Fano.

Scrive il quotidiano nazionale: «Fano, le parole e le immagini: pillole video che raccontano la città di Fano da diffondere in tutta Italia attraverso sito e social. È un’altra iniziativa di Passaggi Festival, che si aggiunge a quelle già messe in campo dall’inizio dell’isolamento per il coronavirus (il giornale online Notiziario Culturale e gli incontri con gli autori in video-chat di Passaggi Digitali). Dopo quella cartacea “Fano – Passaggi in città” presentata lo scorso anno, arriva, dunque, la guida turistica digitale in video, realizzata in collaborazione con l’assessorato al Turismo e agli Eventi del Comune di Fano. Brevi video di due minuti o poco più – spiega l’assessore Etienn Lucarelli – che valorizzeranno le caratteristiche storiche ed artistiche, le peculiarità turistiche della città di Fano, e che saranno diffusi in tutti i canali web e social sia del Comune sia di Passaggi, così da contribuire alla ripartenza di Fano. È un modo per portare al di fuori della città l’arte, la storia e la bellezza di Fano, in un anno in cui la stagione turistica dovrà fare i conti con la pandemia».



«Pillole per la ripartenza – scrive sui social un entusiasta Massimo Seri – un bellissimo modo per raccontare e promuovere la città in vista della stagione turistica!».

Fano – Rainews24 In questo servizio di RaiNews 24 su #Fano si parla delle gravi difficoltà che hanno colpito il settore turistico, ricettivo e culturale.La ripartenza non sarà uguale per tutti, dobbiamo fare in modo che gli aiuti e le iniziative per i settori più colpiti possano garantire alle attività economiche il recupero della propria autonomia.Non siamo soli, affrontiamo insieme queste sfide e costruiamo dalla crisi nuove opportunità come trasformare la città in un teatro a cielo aperto.#insiemecelafaremo Pubblicato da Massimo Seri su Sabato 16 maggio 2020

Le cartoline da Fano non finiscono qui: nella notte a cavallo tra il 15 e 16 maggio è andata in onda una diretta notturna su Rainews24 (alle ore 01.20) dove il giornalista Giorgio Santelli e il Direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori hanno parlato degli eventi culturali al tempo del coronavirus.