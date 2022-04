FANO – La Città della Fortuna celebra la cultura della diversità, della disabilità e dell’inclusione. Al riguardo, dal 7 al 24 aprile 2022 la Memo ospiterà una serie di iniziative, appuntamenti ed incontri dal titolo di “Storie Straordinarie”.

Il programma del 2022 ruota intorno alla mostra di libri speciali (dal 9 al 24 aprile), proprio come la prima edizione di 10 anni fa. Questo perché è proprio dai libri che parte l’inclusione, e la rassegna “Storie Straordinarie” si pone l’obiettivo di porre l’accento sulla necessità di garantire a tutti il diritto alla lettura attraverso “adattamenti ragionevoli” e di qualità.



Libri in mostra che sono volti a rimuovere le barriere all’accesso e alla piena fruizione, di qualità e pensati per gettare ponti, che permettono a tutti i lettori di varcare i confini del noto e approdare tra pagine nuove e allo stesso tempo familiari, dove si incontrano e dialogano linguaggi e storie differenti. La mostra offre l’occasione di sfogliare albi illustrati con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o quelli con immagini tattili in rilievo. Oppure, proposte editoriali che adottano i criteri di alta leggibilità. Questo patrimonio prezioso non può e non deve essere arginato in categorie ed etichette, ma può e deve essere messo a disposizione nei luoghi e negli spazi di tutti.

Insieme alla mostra di libri, il programma prevede una serie di incontri per bambini, adulti, genitori ed educatori: letture, laboratori e momenti formativi per chi si occupa, nella quotidianità o per professione, di disabilità o per chi è semplicemente curioso di saperne di più.

Il programma è realizzato grazie a diversi servizi del Comune di Fano (Servizi educativi, Biblioteche, Welfare di comunità) e grazie ad associazioni che operano da anni in questo settore e che hanno contribuito a rendere pieno di senso il programma della rassegna.

Dimitri Tinti, assessore al Welfare di Fano

Al riguardo ha riferito l’assessore Dimitri Tinti: «Storie straordinarie è un esempio di quello che rappresenta l’anima del Piano Territoriale Sociale che abbiamo approvato: da una parte la sinergia tra pubblico e privato sociale nell’ottica di un welfare generativo, capace di creare valore e di generare opportunità; dall’altra la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, in questo caso tramite sistemi di scrittura e lettura alternativi, che abbattono le barriere, aumentano la fruibilità di spazi e servizi e permettono la graduale conquista dell’autonomia della persona disabile».

«Una vera occasione per la città – dice l’assessore Mascarin – in cui si offre la possibilità di mettersi in ascolto dell’altro, per fare conoscere realtà molto vicine ma che, se non sono vissute, sembrano lontane e sono difficili da comprendere. Le proposte della Mediateca Montanari hanno sempre l’obiettivo di diffondere conoscenza per facilitare il dialogo e la comprensione: Storie straordinarie in tutti i sensi è forse, tra le nostre rassegne, quella che più forte lancia questo messaggio».

Tutti gli incontri sono presso la Mediateca Montanari del Comune di Fano. Per partecipare agli eventi c’è l’obbligo di Super Green pass, FFP2 e occorre prenotarsi al n. 0721 887834 o scrivendo a memoinfo@comune.fano.pu.it