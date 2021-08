FANO – Tutto pronto per il Carnevale E-statico 2021 che, come già precedentemente annunciato, sarà all’insegna di Dante. Un doppio appuntamento che accenderà i suoi riflettori il 21 e 22 agosto nella zona mare di Sassonia prima di spostarsi in centro storico nel weekend successivo del 28 e 29 agosto.

Un Carnevale nuovo nella formula – i carri infatti non sfileranno ma saranno posizionati in alcuni luoghi strategici della città – ma ricco ugualmente di iniziative di ogni genere legate tra loro da un unico comune denominatore: il sommo Poeta autore della Divina Commedia.

Murubutu &a Clover Gold

Si inizia con un’anteprima: venerdì 20 agosto a Palazzo Bracci Pagani verrà inaugurata alle ore 19 Camouflage 2021, la mostra di Abel Zeltman curata da Raffaelle Manna che avrà anche il contributo musicale di Erendira Diaz. L’esposizione si potrà poi visitare fino al 3 settembre, tutti i giorni dalle 21 alle 23.

Sabato 21 e domenica 22 agosto il Carnevale entrerà poi nel vivo con la prima “due giorni” in programma nel lungomare di Sassonia. All’anfiteatro Rastatt verrà posizionato il carro finanziato dal Comune di Gradara “Amore, Arte e Poesia ogni peccato portano via!” mentre all’altezza del centro anziani di viale Adriatico stazioneranno, uno di fronte all’altro, “Carnevale di Fano story” di Giovanni Sorcinelli e “Fosforil” di Mauro Chiappa dell’associazione Fantagruel.



Stessa impostazione anche per “Lasciate ogni speranza a voi che…tirate” di Luca Vassilich e “L’Amor perduto” di Matteo Angherà dell’associazione Carnival Factory all’altezza della pista di pattinaggio. I carri saranno posizionati frontalmente per creare spazio alla platea che potrà assistere agli spettacoli e rispettare le norme anti-covid. Il carro “Capitan Aset”, che sarà animato dallo Studio K_artone, grazie alla collaborazione con Aset spa, con laboratori del riciclo, sarà posizionato in via R. Sanzio nei pressi della piscina. Alla Tensostruttura, sabato 21 troveremo artisti campioni del mondo di body painting.

il Carnevale E-statico

Lo Studio K_artone, tra l’altro, ha anche progettato l’area bambini allestita alla pista di pattinaggio di Sassonia il 21 e 22 agosto dove si potranno trovare tre aree: quella pittorico-artistica con laboratori a cura dello Studio K_artone, quella con giochi tradizionali costruiti in legno e materiali poveri a cura di CaiMercati ed quella con giostra a pedali “Il Ciclotto”.

Sempre nell’area pista di pattinaggio, sabato 21 e domenica 22 agosto, dalle 19 alle 23, si terrà l’“Atelier del Carnevale”, esposizione dei disegni dei bambini della Direzione Didattica Fano-San Lazzaro e dei gemellati di Wissous. L’esposizione è curata da Sarah Olivieri, Maurizia Tonucci e Amici Senza Frontiere.

A seguire il programma nel dettaglio

SABATO 21 AGOSTO

Nella zona della pista di pattinaggio dj set a cura di “The Divine Comedy Events” mentre alle 21.30, 22.30 e 23.30 andrà in scena “Dante a tempo di rap”, conversazioni dantesche con Claver Gold & Murubutu, evento che sta ricevendo interesse da tutta Italia.

Nella zona club anziani alle 21.00, 22.00 e 23.00 dj set a cura di “The Divine Comedy Events” mentre alle 21.30, 22.30 e 23.30 andrà in scena il corpo di ballo del Copacabana con “Pa Que Baile” che terminerà con l’affascinante e sensuale spettacolo di Burlesque di Imi Silly Noir.

Nel parcheggio Rastatt alle ore 20.30, 21.30 e 22.30 “V canto inferno, mangiafuoco, spettacoli acrobatici” accompagnati dai Tamburini di Gradara, corso S. Giuseppe di Gradara, danze storiche.

Nella Tensostruttura andrà invece in scena “Fano Carnival Body Painting”, Dante raccontato con la pittura sul corpo con Marilena Censi (ex campionessa del mondo), Serena Della Torre (campionessa italiana in carica), Maria Cristina Pompei, Lucia Postacchini. Il tutto curato da Maria Grazia Morgana Torri.

DOMENICA 22 AGOSTO

Nella zona della pista di pattinaggio si esibirà live sul carro allegorico il “Fano Gospel Choir” alle 21.00, 22.00 e 23.00. Alle 21.30, 22.30 e 23.30 dj set a cura di “The Divine Comedy Events”.

Nella zona del club anziani di Sassonia dj set a cura di “The Divine Comedy Events” alle 21.00, 22.00 e 23.00. Alle 21.30, 22.30 e 23.30 spazio a “Beatrix and the rock dreamers” con Mauro Chiappa, Roberto D’Errico, Francesca Di Dioniso, Diego Garbuglia, Ermete Gasparrini, Ennio Mircoli, Giorgio Vampa, Giulio Vampa.

Nella zona del parcheggio Rastatt, alle 19, partirà, via mare, il Carnevale in Sup a cura di Maredentro Asd nel mentre alle 20.30, 21.30 e 22.30 si ripeterà “V canto inferno, mangiafuoco, spettacoli acrobatici” accompagnati dai Tamburini di Gradara, corso S. Giuseppe di Gradara, danze storiche.

Essendo il Carnevale una manifestazione legata anche ai dolciumi, coloro che si tessereranno durante la manifestazione nel punto tesseramento allestito alla pista di pattinaggio, riceveranno in omaggio, grazie ad una partnership con la ditta Sur-gel concessionaria Algida, un magnum Paradiso in edizione limitata e fino ad esaurimento scorte.

Nelle aree spettacolo con posti a sedere è possibile accedere, gratuitamente, con green pass e tessera della Carnevalesca. Chi non è in possesso della tessera la potrà sottoscrivere anche sul posto negli appositi stand allestiti a ridosso delle zone spettacolo. In quello che si trova nell’area pista di pattinaggio verrà regalato un magnum paradiso a tutti i nuovi sottoscrittori, fino ad esaurimento scorte. Nelle farmacie comunali gestite da Aset Spa, i possessori della tessera Carnevalesca, riceveranno uno sconto sul costo del tampone.

Nel frattempo sono ancora aperte (fino al 25 agosto) le iscrizioni per la grande caccia al tesoro “AnDante con brio!” di sabato 28 e riservata ai possessori della tessera Carnevalesca (Per info e iscrizioni 3282898437). No Green pass per questo evento.