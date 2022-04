Fano, capriolo finisce in un canalone: recuperato dai vigili del fuoco

I pompieri, congiuntamente al personale del Cras, utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpine-fluviali, si sono adoperati per recuperare l’ungulato e salvarlo

FANO – Disavventura a lieto fine per un capriolo precipitato in un canalone di Fano nel tardo pomeriggio del 18 aprile. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l’animale terrorizzato ed in grande difficoltà.

Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, congiuntamente al personale del Cras, utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpine-fluviali, si sono adoperati per recuperare l’ungulato e salvarlo. Nonostante la disavventura, il capriolo gode di buona salute. L’animale, dopo essere stato visitato, è stato poi liberato nella macchia locale.