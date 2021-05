Fano, capriolo finisce nel canale Albani: salvato dai Vigili del Fuoco

FANO – Avventura a lieto fine per un esemplare di capriolo che è rimasto imprigionato in una rete sul canale Albani, il tratto artificiale che attraversa il territorio del Comune di Fano per circa 10 km e che nasce dalla riva nord del fiume Metauro, dal quale si separa grazie a uno sfioratore costituito da una barriera di cemento che attraversa diagonalmente il fiume.

L’ungulato, che si stava aggirando in una zona immersa nel verde ma frequentata anche da persone per passeggiate e scampagnate, potrebbe essere stato sorpreso da qualche passante e, nella fuga, sarebbe rimasto intrappolato in una rete tra l’argine ed il tratto fluviale.



I tentativi dell’animale di liberarsi non sono passati inosservati tanto che qualche passante ha allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Fano e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) da Pesaro che ha recuperato l’animale consegnandolo al personale del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici). Le sue condizioni sarebbero comunque buone.