Fano capitale delle Start up: un evento per imparare a fare impresa

FANO – Un evento per imparare a fare impresa. Si chiama Start-up even e rientra nel progetto formativo pilota della regione Marche, realizzato in partnership da Università di Macerata, MICH incubatore certificato di imprese, DigitalSmart e StartAPP e rivolto ai giovani che vogliono veder concretizzare la propria idea innovativa in una start up.

L’evento, che si terrà a Fano sabato 24 settembre 2022 a Palazzo Bracci Pagani, Fondazione Carifano, in Corso Matteotti, è suddiviso in due blocchi orari dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.



Nell’appuntamento della mattina, Digital Smart Srl, partner del progetto, esporrà approfonditamente tutte le peculiarità del percorso formativo di ESTRO e le modalità di iscrizione ai corsi. Seguiranno le testimonianze di due imprenditori della regione Marche, Maurizio Mezzanotti amministratore di Domo S.P.A. e Claudio Carnevali amministratore di Trackting e l’intervento di Fiammetta Sailis consulente di Digital Smart incentrato sulla costruzione di un business model canvas.



Nel pomeriggio, gli iscritti all’evento parteciperanno a un tavolo di lavoro durante il quale potranno sviluppare le proprie idee imprenditoriali in modo tecnico-pratico, seguiti da esperti del settore. Alla migliore idea, verranno assegnati dei buoni acquisto.



«Siamo davvero felici – chiosa l’assessora alle Nuove Generazione Barbara Brunori – di aver condiviso con Digital Smart Srl e la Fondazione Carifano questo appuntamento. Un’occasione per dare un’occasione ai nostri giovani che possono così mettersi in gioco. Crediamo fortemente che investire sui giovani significa creare le condizioni affinché possano esprimersi e concretizzare i loro sogni. In ogni idea innovativa c’è un seme per far germogliare il futuro che è nelle mani e nelle energie dei giovani».

Per partecipare, utilizzare il link seguente:

https://forms.gle/J8b4HAgnWFS53xt3A