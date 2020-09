Nelle giornate del 19 e 20 settembre infatti ospiterà all’ Adriatic Bowl il Campionato Italiano di Park Skateboarding: sarà una tappa valida per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021

FANO – La città della fortuna si prepara a diventare per due giorni capitale dello skateboard. Nelle giornate del 19 e 20 settembre infatti ospiterà all’Adriatic Bowl il Campionato Italiano di Park Skateboarding. La struttura fanese rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per questo sport e ricopre, nel panorama nazionale, un ruolo da protagonista oramai da diversi anni.

Tantissimi saranno gli atleti che, da ogni parte d’Italia, accorreranno a Fano per prendere parte e a questa importante manifestazione, che rappresenta a tutti gli effetti una tappa valida per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. Proprio dai prossimi giochi olimpici, questa disciplina, nata in California negli anni sessanta, diventerà a pieno titolo sport olimpico.

L’Adriatic Bowl

Purtroppo, diversamente dallo scorso anno, e in ottemperanza alle vigenti norme anti-Covid, il pubblico non potrà essere presente. Tutti gli eventi sportivi devono necessariamente svolgersi a porte chiuse e solo gli skaters partecipanti e i propri accompagnatori avranno accesso all’impianto.

Fano capitale dello skateboard con vista su Tokyo 2021

Già da mercoledi 16 settembre, invece, gli atleti che fanno parte della nazionale Italiana di Skateboard sono approdati a Fano per una speciale sessione di training psico-fisico, accompagnati dal CT Daniele Galli e da Giorgio Zattoni.