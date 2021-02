Fano, canna fumaria di un ristorante in fiamme: evacuati i clienti

FANO – Disavventura nel primo pomeriggio per un ristorante di Fano dove, per cause ancora in fase di accertamento, è andata in fiamme la canna fumaria.



Erano circa le 15.30 quando è stato richiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano per domare le fiamme che si erano sprigionate presso la Trattoria “Da Carla” in Via Guido Guinizzelli. In poco tempo i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme e messo in sicurezza l’area. Evacuati i clienti presenti nel locale, ma fortunatamente non si segnala nessun intossicato.



Un caso analogo era successo ad inizio del mese in un altro locale fanese, il ristorante La Mandria, situato in Via delle Rimembranze. Anche in quel caso gli avventori erano stati fatti uscire. Un colpo di sfortuna considerando già le difficoltà con cui il mondo della ristorazione deve quotidianamente confrontarsi a causa delle restrizioni correlate al Covid-19.